İşsizlik Sigortası 100 milyar lira sınırını aştı

KOVID-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu, mayıs sonu itibarıyla 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor. Sigortalının, prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, Kovid-19 salgını sürecinde işi ve işçiyi korudu. Bu dönemde işçilere sağlanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar inen Fon, Temmuz 2021'de salgın kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesiyle toparlanma eğilimine girdi. Kurulduğundan beri 100 milyar liralık büyüklüğü ilk kez 2016 sonunda yakalayan Fon, mayıs ayında 3.5 milyar liralık gelirle tekrar 100 milyar lira sınırını aşarak 103 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.