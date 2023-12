İstanbul Havalimanı kışa hazır!

İGA İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, karla mücadele ekiplerinin yanı sıra buzlanmaya karşı kullanılan (De-icing) maddelerine ilişkin havalimanı apronunda açıklamalarda bulundu. Birbirinden farklı 176 adet kar ve buzla mücadele aracıyla, 400'ün üzerindeki personel ile hazır olduklarını söyleyen Karakış, ''Alan çok büyük olunca biz alanı 7 sektöre bölmüş durumdayız. Her sektörün kendine ait karla mücadele araç filosu var ve bu sayede her sektör kar mücadelesini diğer sektörlerden yardım beklemeden yapabiliyor. Bu sektörler birbiriyle dikişli halde, dikişlilik de inen uçağın park yerine gidene kadar geçeceği dört farklı sektörde aynı anda kar mücadelesini yapması demek. Böylece uçağın önünde herhangi bir kapalılık oluşmamasını sağlıyor'' ifadelerini kullandı.



''HİÇ ARA VERMEDEN, DİNLENMEDEN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ''



Zorlu kış şartlarında 404 kişiden oluşan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personelinin anında müdahale için beklediğinin altını çizen Karakış, "Karla mücadele biliyorsunuz ki havalimanlarında karın, pist ve taksi yolunun üzerinden alınıp bir kenara doğru getirilmesi. Bunu da bir geçişte yaparak bulunduğumuz pist ve taksi yolundaki meşguliyet süresinin en aza indirilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla büyük kapasiteli bıçaklı ve süpürgeli araçlarımızla karı önce bir kenara alıp, aldığımız kenardan yüksek kapasiteli üfleme araçlarıyla uçuşun olmadığı alanlara doğru atmak ve arkasından da kimyasal De-Icing maddesini donmayı önleyici maddeyi taksi yoluna ve pistin üzerine serpip operasyona vermek. Felaketlerin ve kar yağışlarının gücü pek çok zaman bizi oldukça sıkıntıya sokuyor fakat durmadan hiç ara vermeden dinlenmeden mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Öte yandan kış şartlarıyla mücadele için İGA bünyesindeki araçlar ise sırasıyla şunlar:



1 mobil komuta merkezi, 5 kar bıçaklı pick-up, 34 çekilebilir tip karla mücadele aracı, 4 kar rotatifi, 10 kar bıçaklı kamyon, 15 kompakt tip karla mücadele aracı, 5 pist frenleme ölçüm cihazı, 23 follow me, 4 kar paletli operasyon aracı, 3 katı de-ıcing serpme aracı, 1 yakıt tankeri, 5 damperli kamyon, 4 de-ıcing kamyonu (Pist), 6 de-ıcing kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 de-ıcing tankeri, 1 lastikli yükleyici, 18 mini kompakt kar küreme ve de-ıcing püskürtme aracı, 1 teleskopik yükleyici, 22 çok fonksiyonlu kar traktörü 130 hp, 8 çok fonksiyonlu kar traktörü.