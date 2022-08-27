İstanbul Havalimanı Metrosu Kasımda açılıyor

Dünyanın en büyük üçüncü havalimanı olan İstanbul Havalimanı, metro hattına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattındaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı aksının kasım ayında hizmete açılacağının müjdesini verdi. Bölgenin küresel aktarma merkezi olan, günde ortalama 1.400 uçağın inip-kalktığı İstanbul Havalimanı, metro hattının hizmete girmesiyle birlikte yeni rekorlara imza atacak. Yapımı devam eden Pendik-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı eylülde, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı ise aralıkta hizmete alınarak İstanbul'un ulaşım sorununa köklü bir çözüm sunulacak.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en gözde havalimanları arasında yer aldığına dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı olarak dünyanın dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Sabah Kağıthane'den metroya binerek havalimanına geldik, metroyu test ettik, herhangi bir problem yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon testleri devam ediyor. Hedefimiz kasımda vatandaşlarımızın metroyla havalimanına ulaşımını sağlamak" dedi. İlk akstan 6 ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitireceklerini anlatan Karaismailoğlu, "37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız" diye konuştu. Bu hattın devamı olan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir- Halkalı ve Marmaray'la birlikte Küçükçekmece bağlantısını 2023 itibarıyla bitireceklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı saran metro hattının tamamını 2023 yılı içinde bitirerek milletimizin hizmetine sunmanın heyecan içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.İstanbul'da yapımı devam eden diğer metro hatları ile ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu hattın devamı olan İstanbul Havalimanı Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne devam eden metro hattını da aralıkta açmayı planladıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, "Eylülde Kadıköy-Kartal-Pendik'ten, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.AVRUPA havalimanlarında yaşanan kaosa dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye havalimanlarında konfor yaşandığını dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Şu an İstanbul'da tam 250 kilometre işletilmekte olan metro hattımız var. Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattımızı da bitirdiğimizde, Marmaray'ı da saydıktan sonra İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını, bakanlık olarak biz v=atandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. 103 kilometre metro hattımızda herhangi bir sorun yok, çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor."