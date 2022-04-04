İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 98’ı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi. İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan ve kamu-özel iş birliği projelerinin kazandırdığını söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 12 şehirde hizmet veren 811.5 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 312.2 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını, inşası süren 185 kilometrelik raylı sistem hattı bulunduğunu bildirdi. İstanbul'da 7 ayrı hatta yapımı devam eden 103.3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 31.5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Projeler tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, havalimanına iki koldan yolculuk sağlanacak. Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu hatlarla birbirine bağlanacak."Sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine değinen Karaismailoğlu, "Bu sürecin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ayda, Gayrettepe- Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi. Karaismailoğlu, hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24, Göktürk'ten 12, Esenler'den 45, Taksim'den 41, Zincirlikuyu'dan 33, 4. Levent'ten ise 35 dakikada ulaşılabileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirlediklerini kaydetti.