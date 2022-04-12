İstanbul Havalimanı ‘Uluslararası Yolcu Trafiği’nde ikinci sıraya yükseldi

ACI World, 2021 yılında 'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' ve 'Uluslararası Yolcu Trafiği' verilerini açıklandı. Buna göre; ABD'deki Hartsfield-Jackson Havalimanı geçen yıl ağırladığı 75.7 milyon yolcu ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı.

Listenin ikinci sırasında 62.5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 58.8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl en yoğun 10 havalimanından sekizinin ABD'de ikisi ise Çin'de yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI 4 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Uluslararası yolcular tarafından sınıflandırılan en yoğun havalimanlarında ise 2021 yılındaki verilere göre; Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29.1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken, İGA İstanbul Havalimanı 26.5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu.2019 yılında listede 14'üncü sırada yer alan İstanbul Havalimanı 2020 yılında listenin 6'ncı sırasında bulunuyordu. Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı 25.5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre ise 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

SEYAHATLERDE ARTIŞ OLABİLİR

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera yaptığı açıklamada "Covid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgârla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da, ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir" ifadelerini kullandı.