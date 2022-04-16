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Giriş Tarihi: 17.4.2022

İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi
İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanlarında bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekâna yerleştiren ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi. Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimi de yeni bir boyut kazanacak. Yolcular 'İstanbul Airport' uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişecek. İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, AR teknolojisiyle yapılacak alışverişlerin havalimanının ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı'ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek" dedi.
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İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi
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