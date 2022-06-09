İstanbul ilk üçe oynuyor

Türk turizminin başkenti olan İstanbul eski parlak günlerine yeniden dönüyor. İlk 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 153'lük artışla 4 milyona yakın turist ağırlayan şehir, mayısı full geçirdi. Haziranda da turist akınının devam ettiği İstanbul'da oda fiyatları da katladı. Taksim, Sultanahmet gibi bölgelerdeki 3 yıldızlı otellerde dahi gecelik oda fiyatları 100 euroyu gördü. Yaz dönemi için de otellerin dolu olduğunu belirten turizmciler, "Fiyatlarda Paris ve Londra ile yarışır hale gelmeyi istiyoruz. Hedefimiz İstanbul'u dünyanın ilk üç şehri arasına sokmak istiyoruz" diyor.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sektörün pandemi izlerini silmeye başladığını belirterek, "İlk 4 ayda İstanbul'a gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artışla 3 milyon 882 bin kişi oldu. İstanbul 2019'a göre yüzde 30-35 daha fazla turist almaya başladı" dedi. İstanbul otellerinde yoğun bir bayram dönemi yaşadıklarını vurgulayan Eresin, dolulukların Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih bölgelerinde yüzde 85-90'lara ulaştığını kaydetti. İstanbul'un kültür, sanat ve tarih olarak turistlerin odak noktası olduğunu belirten Eresin, şöyle devam etti: "Son dönemde alışveriş ve sağlık turizminde de ciddi bir hareket gözlemliyoruz. İstanbul kruvaziyer ve kongre turizminde de dünyanın önde gelen destinasyonlarından biriydi. Bu alanda yeniden yükseliş trendi başladı. Dünya çapında 'İstanbul'u özledik' diyenler çok fazla. Hedefimiz İstanbul'u dünyanın ilk üçü arasına sokmak."AVANTGARDE Taksim Hotel Genel Müdürü Onur Yazıcı, Taksim bölgesinde dolulukların yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, "Turizmde rekor yıl olarak adlandırılan 2019'u yakaladık. Hatta yaz döneminde bunu aşacağız. Fiyatlar da 100 euronun üzerinde" ifadelerini kullandı. Sezonun eylülde kapandığını anlatan Yazıcı, bu yıl sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını kaydetti.SULTANAHMET Albatros Premier Hotel'in sahibi Nevzat Keçik, bölgede otellerin dolduğunu, yer bulmanın imkânsız hale geldiğini söyledi. Keçik, "Bu yüksek talep fiyatları da artırdı. Şu anda üç yıldızlı otellerde dahi gecelik oda fiyatı 100 euro üzerinde. Bütün yıl doluyuz. Turizmden kazandığımızı turizme yatırıyoruz. Bölgeden iki otel aldık, tadilat yapıyoruz" dedi.TÜRKİYE'YE 9'uncu markaları Wyndham Garden'ı da Türkiye'ye getirdiklerine dikkat çeken Manikis, "Wyndham Alltra'yı da 10'uncu marka olarak getirmek için çalışma başlattık. Sahil hatlarında konumlandırdığımız ve her şey dahil konsepti sunan bu markamız için görüşmelere başladık" dedi. Wyndham Hotels& Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin de, otellerinin doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl rekorların kırıldığı 2019 yılını aşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.