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Giriş Tarihi: 23.3.2022 15:32

İstanbul trafiğinde araç yoğunluğu her geçen gün artıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul trafiğinde araç yoğunluğu her geçen gün artıyor

Türkiye genelinde her gün trafiğe araç girişinin artması trafik yoğunluğunu beraberinde getirirken TÜİK verilerine göre son bir yılda Mart ayındaki verilere göre İstanbul’da günde ortalama 585 aracın trafik kaydının yapılması yoğunluğun nereden kaynaklandığını gösterdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada araç sayısının her geçen gün artması ile birlikte yayalara öncelik tanınması gerektiğini belirterek, "TÜİK'in Mart'ta açıkladığı verilere göre İstanbul'da son bir yılda Günde ortalama 585 Toplam 213 bin 486 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Toplam araç sayımız 4 milyon 688 bin 22 adet oldu. Lütfen yayaların önceliğimiz olduğunu unutmayalım Emniyet kemeriniz mutlaka takılı olsun" denildi. Yaklaşık 18 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'da 4 milyon 688 bin 22 adet araç bulunması nedeniyle 5 kişiden bir kişinin araç sahibi olduğunu gösterdi.

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İstanbul trafiğinde araç yoğunluğu her geçen gün artıyor
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