İstanbul turist sayısıyla tarihi rekor kırdı

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet adresinde yayımladığı verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.44 artış gösterdi. İstanbul'a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Almanya 1 milyon 286 bin 504 kişi ile ikinci, İran 1 milyon 53 bin 638 kişi ile üçüncü oldu. Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71.78'i geçen yıl İstanbul Havalimanı'nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı oldu.