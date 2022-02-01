İstanbul’a dünyada örneği olmayan film platosu geliyor

Avrupanın en büyüğü ve ileri teknolojiye sahip Büyükçekmece'de yaklaşık 400 bin metrekarede kurulacak MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San: "MIDWOOD'u tam anlamıyla bir Türk projesi ve 200 milyon dolarlık Türk yatırımı olarak tamamlama kararlılığındayız. Türkiye'nin bir 100. yıl projesi olarak 19 Mayıs 2023 yılında 'soft opening'ini 29 Ekim 2023 tarihinde ise resmi açılışı yapılacak"

Ulusal ve uluslararası arenada film endüstrisinin oyun kurucularını bir çatı altında buluşturmaya hazırlanan MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin 2023'te açılması planlanıyor.



Büyükçekmece'de yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda kurulan MIDWOOD projesine ilişkin basın toplantısında Kompleksin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, MIDWOOD'un dünya film endüstrisinin yeni buluşma noktası haline geleceğini söyledi.



İstanbul'da film endüstrisine eksiksiz hizmet sunacak bir proje yaptıklarını aktaran San, "MIDWOOD'u tam anlamıyla bir Türk projesi ve Türk yatırımı olarak tamamlama kararlılığındayız. Cumhuriyet'in 100. yılının yüz akı projesi olma özelliğini taşıyan MIDWOOD, dünya standartlarındaki kalitesi ve hizmet anlayışıyla Türkiye'ye olan güvenin daha da artmasını sağlayacak, alanında parmakla gösterilecek eşsiz bir yatırımlar bütünüdür." dedi.





DÜNYA MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR



Ahmet San, Projenin fikri temelinin 2011'de Sofya'da "Cehennem Melekleri 2" filminin setinde atıldığını belirterek, "Dünya markası olma hedefiyle yola çıktık. 19 Mayıs 2023'te ilk açılışın yapılacağı, 29 Ekim 2023'te ise resmi açılışı yapılacak. Avrupa'nın en büyük film platosunu İstanbul'da hayata geçirmeye karar verdik. 1 Temmuz 2020'ye kadar tüm fizibilite ve saha çalışmalarını ekibimizle tamamladık. MIDWOOD, dünya film endüstrisini bilen ve dünyadaki büyük prodüksiyonların içine çeşitli vesilelerle dahil olan ve sektörde önemli birikimi olmuş, yönetici ve ortaklardan meydana gelen bir Liderler Güç Birliği'dir. Her ne kadar tüm çalışmalar ve kaynaklar planlandı ise de hayalinde sinema, film stüdyoları, teknoloji, dünya markası yaratma isteği olan, 'Türkler de yapar hem de çok iyi ve başarılı yapar.' Diyenlerin 200 milyon dolarlık yerli yatırımı ile yola çıktık.



Projenin global pazarlama ağının da kurulduğuna dikkati çeken San, Los Angelos merkezli MIDWOOD USA şirketinin kurulma aşamasında olduğunu ve Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İran gibi hedef ülkelerde 14 kontak ofis kurulacağını ifade etti.

AYNI ANDA DÜNYA SİNEMASINDAN 10 FİLME HİZMET VEREBİLECEK



MIDWOOD, tam donanımlı ve teknik olarak her filmi çekebilecek kapasitede, üçü yüksek teknoloji sanal prodüksiyon stüdyosu ve biri yüksek teknoloji hareket yakalama stüdyosu olmak üzere toplam 21 kapalı stüdyoya sahip olacak.



Dünyanın en büyük açık su tankı, Avrupa'nın ise en büyük kapalı su havuzunun bulunacağı MIDWOOD stüdyolarında yüksek bütçeli filmler çekilebilecek.



Komplekste ayrıca çeşitli cephelerden oluşan 17 açık set alanı ve farklı içerikli 60'ın üzerinde kurulu kapalı iç mekan seti yer alacak.



Fiziki çekim alanlarının yanı sıra dünya standartlarında bir film çekimi için gereken kamera, ışık, ses, set ve grip malzemeleri başta olmak üzere tüm ekipmanları ve ekipleri sağlayacak komplekste ayrıca ihtiyaç duyulacak her tür dekor, kostüm ve aksesuar imalatı için 18 atölye hizmet verecek.

MIDWOOD Stüdyoları, aynı anda 10 film için komple hizmet üretebilmesi planlanıyor. Komplekste, 15'i büyük Hollywood prodüksiyonuyla yılda toplam 50 film çekilmesi planlanıyor.



200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İLE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



San, "Türkiye'nin uluslararası arenada ilk film platosu olma özelliği taşıyan, 200 milyon dolar yatırım değerine sahip proje, yaklaşık 400 bin metrekarelik alana kuruluyor. Dünya sinemasına da hizmet üretecek projenin, yaratacağı katma değerle Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolar değerinde döviz girdisi sağlamasını bekliyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak komplekste ayrıca 4 bin öğrenci kapasiteli eğitim kurumu, 250 odalı lüks konaklama tesisi, 300 farklı işletmeden oluşan sosyal, kültürel ve yaşam alanı, sektörel ofisler ve teşhir mağazaları yer alacak.