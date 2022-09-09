İstanbul’a her ay bir metro

"YÜZ Yüze 100 Gün" programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmaya başlayacakları müjdesini verdi. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililerin katılımıyla düzenlenen 100 Gün" programında konuşan Bakan Karaismailoğlu, E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattını bu ay içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'yla Kemerburgaz Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş'a Gayrettepe'ye uzanan metro hattını da kasım ayı gibi planladıkları bilgisini verdi. Karaismailoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kayaşehir- Başakşehir arasındaki metro hattımızda aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız" dedi.