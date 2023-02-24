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Giriş Tarihi: 24.2.2023 17:14

İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1,2 milyon yabancı turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını bildirdi.

AA
İstanbul’a ocak ayında yaklaşık 1,2 milyon yabancı turist geldi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.

Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.

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İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1,2 milyon yabancı turist geldi
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