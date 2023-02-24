İstanbul’a ocak ayında yaklaşık 1,2 milyon yabancı turist geldi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.
Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.
#İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2023
2023 yılının ilk ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın #Ocak ayına göre % 5⃣0⃣.3⃣1⃣ arttı ve
1⃣.1⃣8⃣9⃣.8⃣2⃣7⃣ oldu.
İlk 5 ülke:
1.Rusya🇷🇺
2.Almanya🇩🇪
3.İran🇮🇷
4.ABD🇺🇸
5.Kuveyt🇰🇼 pic.twitter.com/VEkedDDr8i