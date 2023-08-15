İstanbul’da 1.086 konut hak sahiplerine teslim ettik

Tüm İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan vatandaşlar, "Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, sağlam, mükemmel. Evlerimizde artık deprem korkusu yaşamadan rahatça uyuyabiliyoruz. Asansörlü, otoparklı, çevre düzenlemesi mükemmel, ayrıca oturma alanlarımız ve havuzlarımız var. Mutfağı, banyosu ve salonu çok kullanışlı ve güzel; yerlerden balkona kadar her şey üst düzey malzemeyle yapılmış. Kentsel Dönüşüm gerçekten güzel bir şey. İstanbul genelinde, Türkiye genelinde isterim ki herkes kentsel dönüşüme girsin, evlerini yaptırsınlar. Devletimizden ve TOKİ'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.