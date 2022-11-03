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Giriş Tarihi: 3.11.2022 12:08

İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek

AA
İstanbul’da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek

İstanbul'da doğal gaz faturaları 31 Mayıs 2023'e kadar kredi kartına vade farksız taksitle ödenebilecek.

İBB iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden (İGDAŞ) yapılan açıklamada, İstanbulluların 1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğal gaz faturalarını kredi kartına vade farksız taksitle ödeyebilmeleri için 15 banka ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Taksit sayısının bankalara göre 2 ila 5 arasında değişeceği kaydedilen açıklamada, "Halkbank faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB Finansbank, TEB ve Türkiye Finans 3, Akbank, Vakıf Katılım Bankası ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak." ifadeleri kullanıldı.

FAİZSİZ FİNANSMAN

Öte yandan İGDAŞ ile Vakıf Katılım Bankası arasında yapılan anlaşmayla, başvuru yapan İstanbullulara faizsiz finansman desteği de sağlanacağı belirtilerek, kampanyayla ilgili imzaların atıldığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında abonelerin aldıkları finansman desteğini vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecekleri kaydedildi.

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İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
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