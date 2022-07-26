İstanbul’da en fazla yangın elektrik kaynaklı yaşandı

Bu yıl ocak ile haziranda açık ateş/ısı kaynaklı toplam 6 bin 432 yangın çıktı. Bu yangınların 2 bin 297'si sigara kaynaklı meydana geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 215 yangın sigara kaynaklıydı.

Bu kategorideki 215 yangın çocukların ateşle oynaması, 3 bin 920'si ise diğer sebeplerle oluştu.