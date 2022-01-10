İstanbul’da mesleki eğitime katılım artıyor

MILLÎ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sağlanması yönündeki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İstanbul
'da mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 13 bin 722'den 22 bin 34'e yükseldi. İstanbul'da 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlandı ve toplamda bu sayı 314'e ulaştı. İstanbul mesleki eğitimde tüm kapasitesini artırarak bugün 121 milyonluk gelirle de Türkiye
birincisi oldu. Mesleki eğitimde eğitim- üretim-istihdam döngüsünün önemini belirten İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı
, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimin artırılması yönünde İstanbul'un gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduklarını belirtti. SABAH