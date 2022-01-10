Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da mesleki eğitime katılım artıyor
Giriş Tarihi: 11.1.2022

İstanbul’da mesleki eğitime katılım artıyor

İstanbul’da mesleki eğitime katılım artıyor
MILLÎ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sağlanması yönündeki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'da mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 13 bin 722'den 22 bin 34'e yükseldi. İstanbul'da 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlandı ve toplamda bu sayı 314'e ulaştı. İstanbul mesleki eğitimde tüm kapasitesini artırarak bugün 121 milyonluk gelirle de Türkiye birincisi oldu. Mesleki eğitimde eğitim- üretim-istihdam döngüsünün önemini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimin artırılması yönünde İstanbul'un gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduklarını belirtti. SABAH
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da mesleki eğitime katılım artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA