İstanbul’da trafik kurallarına uymayan 765 sürücüye cezai işlem!

573 BİN 983 TL CEZAİ İŞLEM



Açıklamada, 765 sürücüye, tescil belgesi bulundurmamak, plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, başka bir araca tescilli plakayı takmak ve araca sahte plaka takmak maddelerinden toplam 573 bin 983 TL cezai işlem uygulandığı ifade edildi.