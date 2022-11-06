Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da trafik kurallarına uymayan 765 sürücüye cezai işlem!
Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:57 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:58

İstanbul’da trafik kurallarına uymayan 765 sürücüye cezai işlem!

İHA
İstanbul’da trafik kurallarına uymayan 765 sürücüye cezai işlem!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 11 ayda yapılan trafik denetimlerinde 765 sürücüye toplamda 573 bin 983 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak - 2 Kasım tarihleri arasında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 maddelerine yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

573 BİN 983 TL CEZAİ İŞLEM

Açıklamada, 765 sürücüye, tescil belgesi bulundurmamak, plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, başka bir araca tescilli plakayı takmak ve araca sahte plaka takmak maddelerinden toplam 573 bin 983 TL cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
FINSO Büyüme Hedefiyle Yolda
FINSO Büyüme Hedefiyle Yolda
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da trafik kurallarına uymayan 765 sürücüye cezai işlem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA