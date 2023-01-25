İstanbul’un gözdesi için geri sayım başladı! Yeni görünümüyle imaj tazeledi

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 90'DAN FAZLASI BİTTİ

Kurtulmuş, restorasyon çalışmalarını Anıtlar Kurulu ve Bilim Kurulu'ndaki uzmanlarla yürüttüklerini belirterek, "Restorasyon 100 kişilik bir ekiple yapıldı. Yaklaşık 31 bin 500 metrekare tavan el kalem işi yapıldı. Bunu desinatörler, grafik tasarım mezunu, el işçiliği yapan kalemkarlar yapıyor. Şu anda çalışmaların yüzde 90'dan fazlası bitti" bilgisini paylaştı.

"İnşallah muhtemelen hazirana kalmaz işleri toparlamış oluruz" diyen Kurtulmuş, hali hazırda derleme, toparlama ve düzeltme işlemlerinin yapıldığını, Kapalıçarşı'da çalışmaya ve alışveriş yapmaya engel hiçbir durum olmadığının altını çizdi.

HEDEF 50 MİLYON ZİYARETÇİ

Kurtulmuş, Kapalı Çarşı'yı 2022 yılında yaklaşık 40 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 2023 hedeflerinin bunun üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmle ilgili 60 milyon turist hedefi koyduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Biz inşallah Kapalıçarşı'mızda 50 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 30'u tamamen yabancı turistler. Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle ziyaretçi sayılarımızda rekor seviyemizi yakalayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın çatısında şu an turların düzenlendiğini, acenteler vasıtasıyla turistlerin çarşıyı gezebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turistler, Kapalıçarşı'nın çatısına gerçekten çıkmak istiyorlar, buranın manzarasını görmek istiyorlar. Biz bu imkanı onlara veriyoruz. Çarşımızın yararına olmak üzere burada bu ziyaretlere 15-20 dakika içinde inmek kaydıyla, yaşlılara ve bebelere müsaade edilmiyor. Kapalıçarşı'nın tüm esnaf ve ziyaretçilere güvenli bir şekilde alışveriş yapmak üzere açıldığını ve hiçbir engelin yaşama, kültüre, sanata ve alışverişe engel bir hali olmadığını buradan müjdelemek isterim. Herkesi de 1461 yılında kurulmuş, 562 yıllık Kapalıçarşı'yı gezip görmeye davet ediyorum."