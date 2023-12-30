İstikrar adımları devam edecek

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu dönemde olduğu gibi, 2024'te de istikrar kazandırıcı adımların devamını beklediklerini söyledi. 2023'te Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri incelediklerinde, deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen yılın 3 çeyreklik döneminde yıllık yüzde 4.7 büyüme gördüklerini ifade ederek, "Ülke risk primindeki iyileşmenin de Türkiye'ye yönelecek sermaye akımlarını olumlu etkileyebileceğini söyleyebiliriz."Kaan Gür, 2023'te sektörün de güçlü yapısını koruduğunu vurgulayarak, sorunlu kredi oranının düşük seyrini sürdürürken, sermaye yeterlilik oranının da yasal sınırın üstünde kalmaya devam ettiğini, parasal sıkılaştırma dönemiyle birlikte mikro ve makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarının bankacılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından daha elverişli bir zemin oluşturduğunu söyledi.Akbank'ın 2023 boyunca ülkeyi, toplumu ve müşterilerini desteklemeye devam ettiğini belirten Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini, 871 milyar lirası nakdi olmak üzere 1 trilyon 94 milyar lira seviyesine çıkardıklarını, toplam mevduatlarının 1 trilyon 134 milyar liraya, aktiflerinin ise 1 trilyon 717 milyar liraya ulaştığını bildirdi.