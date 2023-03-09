İştirak kazanç istisnası ek vergi kapsamında

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması,bölgeninyeniden inşası için 22bin şirketten tek seferlikalınacak, deprem bölgesindekikurumlarınmuaf tutulduğu ek vergininayrıntıları netleşti. Ekvergi, 2022 yılı için verilecekkurumlar vergisi beyannamesindeindirim konusuyapılan indirim ve istisnalarüzerinden alınacak. Mücbirsebep ilan edilen 11 il vebir ilçedeki kurumlar vergisimükellefleri ek vergi ödemeyecek.Ek vergi, 2022 yılıkurumlar vergisi beyannamesindebeyan edilen indirimve istisna tutarları toplamıüzerinden hesaplanacak.Gelir vergisi mükelleflerinikapsamayacak.İştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalar kapsamda yer aldı. İndirimlerden de yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dâhil edildi. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacak. İştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve yüzde 15 oranında vergi yükü taşıyan istisna kazançlarda ek vergi yüzde 5 hesaplanacak. Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisini ödeme süresi içinde, ikinci taksidi de bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.KUR korumalı mevduat hesapları ile bağış ve yardımlar ek vergiye tabi olmayacak. Finansal kiralama şirketleri ve varlık kiralama şirketleri ile yapılan Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna tutarları, kooperatiflerin faydalandığı risturn istisnası tutarları, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları, Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarlar üzerinden ek vergi alınmayacak.