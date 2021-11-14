Giriş Tarihi: 14.11.2021

İşveren: Enflasyonun altını konuşmuyoruz İşçi: Asgari değil geçim ücreti istiyoruz FERİDE CEM

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. İşverenler, “Hedefimiz dengeli ve adil bir asgari ücret belirlemek” diyor. İşçiler ise “İşveren cömert olmalı, geçim ücreti istiyoruz” mesajı veriyor.