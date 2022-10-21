İşverene 68.1 milyarlık prim desteği

Sosyalrefahı, vatandaşa hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 2023 bütçesiyle reel sektöre 145.4 milyar liralık destek sağlanacak. Bu kapsamda işverene prim ödemeleri için 68.1 milyar lira destek verilecek. Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan esnaf kredileri için 10.9 milyar lira, Hazine garantili krediler için 7 milyar lira, çiftçilere de 21.5 milyar lira faiz desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nin sunumunu yaptı. Oktay, "2023 bütçemizle yeni yükseliş destanları yazacağız. Kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek, turizmde yeni rekorların önünü açacak, kültürel değerlerimizi zenginleştirecek bir bütçedir" dedi.Oktay'ın verdiği bilgiye göre, ihracat destekleri kapsamında 10.3 milyar lira, küçük işletmelerin desteklenmesi için 3.3 milyar lira ödenek aktarılacak. Eximbank sermaye artırımı için 6.8 milyar lira destek verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere 6 milyar liralık teşvik sağlanacak.Karadeniz'deki Sakarya doğalgaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük rezerv 2023'te halkın kullanımına sunulacak. Dar ve orta gelirli grupların konuta ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılması için ilk etapta 250 bin konut, toplamda 500 bin konut üretilecek. Kendi evini yapacak vatandaşlara imarlı ve altyapısı hazır olmak üzere toplam 1 milyon konut arsası üretilecek. 8 ilde 340 kapasiteli 8 Çocuk Evleri Sitesi hizmete başlayacak.2023 bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ödeneği artırılmayarak, gelecek yıl 1 milyon 209 bin TL'yle sabit tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı 2023'te de bu yıl olduğu gibi aylık 100 bin 750 lira olacak. Cumhurbaşkanlığı'na gelecek yıl için 6 milyar 637 milyon liralık ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın temsil ve tanıtma giderleri için de 105 milyon liralık bütçe öngörüldü. Cumhurbaşkanlarının emekli aylığı aylık cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor. Bu durumda eski cumhurbaşkanlarına da 2023 yılında 40 bin 300 lira ödenecek.