İsviçre’den Togg’a övgü

İsviçre'de ulusal çapta yayınyapan tek gazeteolan Blick, yerlive milli oto Togg'aövgüde bulundu.Blick'te WolfgangGomoll imzasıyla yayımlanan haberde,yapılan test sürüşünün ardındanTogg'un akıllı cihazı T10X'in birTürk prestij objesine dönüştüğü vurgulandı.Haberde, "Elektrikli araç,yapay zekanın radyo çalma listelerioluşturabildiği dijital ekosistemiyleetkileyici. Ancak test sürüşümüzünde gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansıda etkileyici" değerlendirmesineyer verildi. Haberde, ayrıca 2032yılına kadar Avrupa yollarında 1 milyonTogg'un dolaşmasının beklendiğineişaret edildi.