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Giriş Tarihi: 17.4.2024

İsviçre’den Togg’a övgü

İsviçre’den Togg’a övgü
İsviçre'de ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, yerli ve milli oto Togg'a övgüde bulundu. Blick'te Wolfgang Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir Türk prestij objesine dönüştüğü vurgulandı. Haberde, "Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici" değerlendirmesine yer verildi. Haberde, ayrıca 2032 yılına kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşmasının beklendiğine işaret edildi.
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İsviçre’den Togg’a övgü
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