İsviçre’den Togg’a övgü

İsviçre'de ulusal çapta yayın
yapan tek gazete
olan Blick, yerli
ve milli oto Togg'a
övgüde bulundu.
Blick'te Wolfgang
Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde,
yapılan test sürüşünün ardından
Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir
Türk prestij objesine dönüştüğü vurgulandı.
Haberde, "Elektrikli araç,
yapay zekanın radyo çalma listeleri
oluşturabildiği dijital ekosistemiyle
etkileyici. Ancak test sürüşümüzün
de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı
da etkileyici" değerlendirmesine
yer verildi. Haberde, ayrıca 2032
yılına kadar Avrupa yollarında 1 milyon
Togg'un dolaşmasının beklendiğine
işaret edildi.