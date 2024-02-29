İtalya’daki yatırımla lig atladı

Türk sanayisinin köklü şirketlerinden Kordsa, dünyada malzeme devrimine yön veren ürün olarak bilinen kompozit teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. 4 kıtada, 7 ülkede, 5 binden fazla çalışanı ve 1 milyar doları aşan cirosu ile küresel bir ileri malzeme şirketine dönüşen Kordsa, ABD'de gerçekleştirdiği 4 satın almanın ardından, Avrupa'da da büyümesine hız verdi. Şirket 2022'de 24.6 milyon dolarlık bedelle bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites'in yeni prepreg hattı yatırımını devreye alarak devler ligine girdi. Microtex'in genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, "2020'den bu yana topluluk olarak sanayiye yarısı yurtiçinde yarısı yurtdışında olmak üzere, 450 milyon dolar yatırım yaptık. Sürekli yatırım yapan ve büyüyen bir grubuz. Bu yıl itibarıyla bizi bambaşka bir seviyede göreceksiniz. Yatırım konusunda yol haritamız hazır; hangi denizde yüzeceğimizi biliyoruz. Bizi izlemeye devam edin, çünkü daha büyüğü gelecek" dedi. Kord bezi üretiminde dünyada birinci sırada olduklarını söyleyen Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım ise "Üzerinde güneş batmayan bir şirketiz. Yaptığımız yatırımlarla sürüden ayrılıyoruz. Uzay, havacılık ve otomotiv ana odak noktalarımız. Savunma sanayi ile de ilgileniyoruz" diye konuştu.