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Giriş Tarihi: 26.8.2023

İthalata bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
İthalata bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makalede Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kapsamda yapılacak yatırımlara değindi. Bakan Bayraktar "Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, offshore rüzgâr ve güneş enerjisi dâhil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye şimdiden elektriğinin yüzde 45'ini yenilenebilir kaynaklardan üretiyor. Bu da Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada olduğu anlamına geliyor" dedi.

ENERJİ MERKEZİ OLACAĞIZ
"Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz" diyen Bakan Bayraktar, "Arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi ve ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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İthalata bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz
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