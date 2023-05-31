İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.

Avdagiç, büyüme rakamlarına ilişkin "Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı. Deprem ve küresel yavaşlamaya rağmen yüzde 4 büyüme olumlu olmuştur" ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Tüketimin yanı sıra kamu harcamaları da büyümeye destek vermiştir. GSYH'den işgücünün aldığı payın dikkat çekici biçimde artmış olması kapsayıcılık ve büyümenin kalitesinin iyileşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan, büyümeye ihracatın pozitif katkı vermesi için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır."