Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi
Giriş Tarihi: 31.5.2023 13:59 Son Güncelleme: 31.5.2023 14:00

İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İlk çeyrek büyüme rakamlarını depğerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı" dedi.

İHA
İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.

Avdagiç, büyüme rakamlarına ilişkin "Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı. Deprem ve küresel yavaşlamaya rağmen yüzde 4 büyüme olumlu olmuştur" ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Tüketimin yanı sıra kamu harcamaları da büyümeye destek vermiştir. GSYH'den işgücünün aldığı payın dikkat çekici biçimde artmış olması kapsayıcılık ve büyümenin kalitesinin iyileşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan, büyümeye ihracatın pozitif katkı vermesi için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA