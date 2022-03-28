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Giriş Tarihi: 28.3.2022 23:30 Son Güncelleme: 28.3.2022 23:30

İTO Başkanı Avdagiç'ten KDV açıklaması: Ekonomimiz için kıymetli görüyoruz

AA
İTO Başkanı Avdagiç’ten KDV açıklaması: Ekonomimiz için kıymetli görüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini açıkladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesabı üzerinden bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini ekonomi açısından kıymetli gördüğünü bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından KDV ile ilgili yaptığı paylaşımda ortak gayretin enflasyonla mücadeleye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız."

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İTO Başkanı Avdagiç'ten KDV açıklaması: Ekonomimiz için kıymetli görüyoruz
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