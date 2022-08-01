İstanbul’da haziranda perakende fiyatlar yüzde 4,09 arttı

2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,95 olarak gerçekleşmiştir.

Temmuz 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15 ve diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda ise yüzde 4,55 azalış görüldü.