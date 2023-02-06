İzmir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri başladı

İzmir'de Sabancı Kültür Merkezi Hasan Tahsin Salonu'nda düzenlenen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı.

Törende merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua edildi.

İzmir'de proje kapsamında inşa edilecek 12 bin 400 konut için başvuru yapan 225 bin 956 kişi arasından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi.

Konutlardan 174'ü şehit ve gazi yakını, 174'ü engelli, 696'sı emekli, 696'sı genç ve 1739'u diğer başvurular için ayrıldı.

Şehit ve gazi yakınları için yapılacak kura seçiminde 174 konut için 118 başvuru geldiğinden hepsi hak sahibi olarak açıklandı.

Ardından engelli kategorisindeki kura çekiminde ismi açıklanan 27 yaşındaki Tibet Cankat, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "27 yıldır kirada oturuyorum. Dolayısıyla heyecanlandım, 27 yıldır ne çektiğimi bir ben bir annem bilir. Hayalim eve yerleşmek." dedi.

Annesi Nuray Cankat ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. 36 seneden beri evsiziz, çocuğumun sayesinde, devletimizin, milletimizin sayesinde evimiz olacak inşallah. Allah herkese versin." diye konuştu.

Proje kapsamında Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz ve Kınık ilçeleri için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin 13 Şubat'a kadar süreceği öğrenildi.