İzmir’e yeni bir sembol geliyor

Yarım asırlık Teknik Yapı kalitesiyle inşa edilecek olan Divan Residence projesi, İzmir'in yeni sembollerinden biri olacak ve Koç Grubu'nun hizmet kalitesiyle işletilecek. İzmir'in yeni simgesi olarak yükselecek proje, toplam 674 bağımsız bölümden oluşacak. Projede Koç Grubu'nun Divan Residence adıyla markalanıp hizmet kalitesiyle işletilecek olan ve aynı zamanda İzmir'in yeni simgesi olarak yükselecek 50 katlı bir residence bloğunun yanı sıra 12 ve 13 katlı iki adet blok yer alacaktır.

'En öncelikli işimiz depreme dayanıklı proje üretmek'

Divan Residence tanıtım toplantısında konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Umut Durbakayım, ardı ardına yaşanan depremlerden sonra kentsel dönüşüm çalışmalarının İzmir'in en öncelikli konularından biri olduğunu belirtti. "Projemizdeki en temel özelliklerden biri deprem güvenliği olacaktır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, çevreye duyarlı donanımlar ve malzeme kullanımı da vazgeçilmez standartlarımız arasında yer alacak" diyerek konuşmasını sürdüren Umut Durbakayım, İzmir'e katma değer yaratan projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Teknik Yapı'nın İzmir'in ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi bildiğinin altını çizen Umut Durbakayım "Teknik Yapı olarak yaklaşık 4 yıldır İzmir'deyiz ve İzmir'i tanıyoruz. Bu dört yıllık zaman zarfında İzmir'in en iyi oyuncularından biri olurken, İzmir'in en beğenilen ve teveccüh gösterilen firmalarından biri olma gururu yaşadık, yaşıyoruz. Bu teveccühü karşılıksız bırakmadık. Küresel kriz, pandemi, deprem ve savaş gibi tüm olumsuzluklara rağmen İzmir'de faaliyet gösterdiğimiz süreçte, maliyet dengesini koruyarak yatırımcılarımıza kazandırdık. Aynı gayretimizi ve başarımızı, Divan Residence projemizle artırarak sürdürmeye kararlıyız. Bu süreç içinde müşterilerimizden gelen talepleri süzdük, hap haline getirdik ve yeni projemize uyguladık. Projemiz Divan Residence ile İzmir'e simge bir bina yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yenilenen altyapı ve İzmir'in yeni simgesi

Divan Residence projesinin depreme karşı güvenli bina özelliğinden öte sosyal ve kültürel açıdan Ege Mahallesi'ne (Alsancak bölgesine) katma değer kazandıracağını ifade eden "Divan Residence, yenilenmiş altyapı, çevreye duyarlı mimari yapı ve tasarım ile İzmir'in simge yapılarından biri olacak" dedi.

İzmir'in en gelişmiş lokasyonunda yer alan Ege Mahallesi'ndeki atılımı, büyük bir kentsel dönüşümün ilk hamlesi olarak değerlendiren Umut Durbakayım "Divan Residence projesi; alt yapı, kavşak ve ulaşım bağlantıları yeniden düzenlenmiş bir Ege Mahallesi üzerinde yükselecek. Projemiz tamamlandığında Türkiye'nin en büyük markalarından Divan markasıyla işbirliği içinde olacağız. İzmir'in simgesi olacak projenin işletmesini Koç Grubu'nun otelcilik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, uluslararası marka (land mark) olan Divan yapacak. Dönüşüm tamamlandıktan sonra projedeki restoranı ve site yönetimini Divan markasının üstlenmesi için anlaşma yaptık" bilgisini paylaştı.

Ege mavisini kucaklayan proje

Divan Residence 9319,46 metrekare alan içerisinde yüksek blok olarak inşa edilecek. Sosyal tesisler, açık ve kapalı havuzlar, açık ve kapalı otoparklar ve 550 metrekare yeşil alana sahip projede, 422 residence daire ve 4 ticari ünite yer alacak. Proje, 1+1 ve 5+1'e kadar farklı büyüklükte ve normal, teraslı, dubleks, loft gibi farklı tip dairelerinden oluşacak. Büyüklükleri brüt 60,4 ile 522,24 metrekare arasında değişen dairelerin yer aldığı projede, lüks kavramına farklı bir boyut getirilerek kullanım kolaylığı ve konforlu yaşam tarzı bir arada sunulacak. Divan Residence'da İzmir'in olmasa olmazı balkon ihtiyacı düşünüldü. Her dairede, Ege'nin huzur veren maviliğini izleme imkanı sunan tavandan yere kadar tasarlanmış özel kayar mekanizmalı doğrama sistemine sahip balkonlar olacak.

Divan Residence projesinde de, İstanbul'da yoğun rekabet olan bölgelerdeki uyguladığımız satış stratejimizin temel izleri olacak. Diğer bir ifadeyle yüksek kalite, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sunulacak. Bu kapsamda lansmana özel olarak satışa sunulacak ilk etap dairelerin metrekare satış fiyatı yaklaşık 50 bin liradan, daire fiyatları ise 2 milyon 655 bin liradan başlayacak. Yine lansmana özel olarak Teknik Yapı tarafından desteklenen daire fiyatları, yüzde 15 indirimle banka ve kefilsiz olarak 36 aya varan vade ve aylık yüzde 0,99 faiz oranlarında satışa sunulacak. Divan Residence projesi için yaklaşık 3 milyar liralık hasılat öngörülüyor.