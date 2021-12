Jet hızında çıktı kağnı hızında iniyor

Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Son bir ayda temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, son üç gündür "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynuyor. Türkiye 'nin en büyük 5 marketinin yanı sıra yerel marketleri de tek tek dolaştık. Fiyatlarda private label olarak adlandırılan marketlerin kendi markalı ürünlerinde dahi indirim olmadığı gibi bazı süt ürünlerine zam yapıldığına şahit olduk. Örneğin ucuzluk marketi olduğu iddiasını taşıyan bir markette kaşar fiyatı yüzde 100 zamlanarak 20 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı.İndirim ise sadece birkaç markette ithal ürün olarak geçen atıştırmalık gevrekte yapılmıştı. Ancak bu indirim de yüzde 10'la sınırlıydı. Konuştuğumuz market çalışanları, hâlâ etiketlerin değişimi konusunda bir emrin gelmediğini belirtti. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birinde çalışan reyon görevlisi, "Biz geçen iki hafta günde üç kez etiket değiştiriyorduk. Etiket değiştirmekten yorulmuştuk. Fiyat artışı hızlı yansıdı ama düşüş yavaş" dedi. Başka bir market çalışanına ise indirim tabelasını sorduğumuzda, "Bu katalog indirimi. Yani bir nevi pazarlama stratejisi. Dolardaki artışın yansıması henüz olmadı. Vatandaşlar da her gün soruyor. Biz de ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.20 Aralık'tan beri hızla düşen ve 18 liradan 11 TL'ye kadar gerileyen dolar kuruna rağmen etiketlerde marketlerin hiçbir hamle yapmaması vatandaşların da tepkisini çekiyor. Marketlerde konuştuğumuz vatandaşlar, "Belki indirim olmuştur beklentisiyle geldik ancak en küçük bir hareket yok. Daha neyi bekliyorlar. Zamda jet gibiler, indirimde kağnı" şeklinde tepki gösteriyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu , kurdaki artışı bahane ederek fiyatı anında yükselten marketlerin kurdaki düşüşü görmezlikten geldiğini belirterek, "Üreticide 5 TL olan sütü 15 liradan rafa koydular. Buna da kuru bahane ettiler. Depolarında, raflarında olan ürünlere zam yaptılar. Şimdi ellerinde kur bahanesi kalmadı. Onun için ölüm sessizliğine büründüler. Marketler tüketiciyi koruma kanunun haksız ticari uygulamalar başlığındaki 62. maddesine göre suç işliyor" dedi.TİCARET Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı. Döviz kurlarındaki düşüşü 'tedarikin her halkasında' fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artacağını belirten Bakan Muş, "En ağır cezaları vereceğiz" dedi. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda döviz kurundaki düşüşe işaret ederek, bu düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara ceza verileceği mesajı verdi. Muş paylaşımında, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.MARKET fiyatlarında ilk indirim hamlesi Tarım Kredi 'den geldi. Tarım Kredi marketlerinde dün fiyatlar yüzde 30'a varan oranlarda indi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, kurdaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirterek, "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" dedi. Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık" diye konuştu.