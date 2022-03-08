Kabaktepe: CHP’li İBB’nin işten attığı binlerce kadın 8 Mart’a işsiz girdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan açıklamaya AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletvekilleri çok sayıda kadın davetli katıldı.

KABAKTEPE: "AK PARTİ DÖNEMİNDE KADIN HAKLARI DAHA DA İYİLEŞTİRİLDİ"

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla mücadele edildiğini belirten Kabaktepe, "Kadınların eşit ve adil bir şekilde temsilinde AK Parti döneminde adeta devrim yaşandı. Parlamento'da yüzde 4 seviyesinde olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'lere çıktı. İş gücünde yönetici kadın oranı yüzde 7'lerden yüzde 30'lara çıktı. Örnekler daha da çoğaltılabilir. İşte bu durum bir kere daha ispat etmektedir ki AK Parti döneminde kadın hakları daha da iyileştirilmiş, adil düzen kurulmuştur" dedi.

KABAKTEPE: "ENGELCİ İBB İSMEK'LERİ KAPATTI"

Her yıl yüzbinlerce kadının istifade ettiği İSMEK'lerin CHP'li İBB döneminde büyük ölçüde kapatıldığına dikkat çeken Kabaktepe, "Yaklaşık 3 yıldır iş başında olan CHP'li İBB yönetimi yeni bir vasıf daha kazandı; 'Engelci İBB.' Kadınlarımızın eğitim aldığı, el yeteneklerini geliştirdiği, kendi işini kurma hayallerini gerçekleştirebildikleri İSMEK kursları, CHP'li İBB döneminde yarı yarıya azaltıldı. İstanbul genelinde her yıl yüzbinlerce kadının istifade ettiği kursların büyük bir bölümü kapatıldı, eğitim sayıları azaltıldı. Dünyada pek çok kurum tarafından ödüle layık kurulan İSMEK, 'Engelci İBB'nin hışmına uğradı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle CHP'li İBB'ye sesleniyorum; lütfen kadınlarımızın hem eğitim aldığı hem de sosyalleşme imkânı bulduğu İSMEK projesine hak ettiği değeri verin" diye konuştu.

KABAKTEPE: "CHP'Lİ İBB, BİNLERCE KADIN ÇALIŞANI İŞTEN ATTI"

Yaklaşık 3 yıldır görevde olan CHP'li İBB yönetiminin binlerce kadın çalışanı işten attığını hatırlatan Kabaktepe, "CHP'li İBB yüzünden binlerce kadın çalışan 8 Mart'a işsiz girdi. Kadın-erkek olmak üzere toplamda on binlerce çalışan işinden, ekmeğinden edildi. Buradan yetkililere sesleniyorum; 'Engelci İBB' olarak işten çıkardığınız binlerce kadınımızın haklarını verin, kazandıkları davanın gereğini yapın, yeniden işlerine kavuşmalarına da engel olmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu.