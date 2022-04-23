Kablosuz şarjlar telefondan sonra otomobillere de geliyor

Akıllı telefonların şarjlarının bir gün dayanmamasından şikâyetçi olsak da piller zaman içinde büyük gelişim gösterdi. Akıllı telefonların sahip olduğu sensörlerin sayısı arttı, gelişen ekran teknolojisi ve her yeni kuşakta çoğalan antenlere rağmen telefonların hem pil kapasitesi arttı hem de pil tüketimleri düştü. Bu sayede artan tüketime rağmen pil ömrü uzadı. Yapay zeka teknolojisi hem telefon hem de elektrikli otomobillerde pilden tasarruf etmeyi sağladı. Akıllı telefonlarda artan kablosuz şarj yetenekleri elektrikli otomobillerde de artıyor. Volvo Cars, geleceğin elektrikli otomobilleri için kendi potansiyelini göz önünde bulundurarak, seçilmiş iş ortaklarıyla birlikte gerçek şehir ortamında yeni kablosuz şarj teknolojisini test ve entegre ediyor.Volvo XC40 Recharge modelinden oluşan, tam elektrikli küçük bir otomobil filosu, üç yıl boyunca, İskandinav bölgesindeki en büyük taksi operatörü Cabonline tarafından taksi olarak kullanılacak. Bu filo, İsveç'in Göteborg şehrindeki istasyonlarda kablosuz olarak şarj edilecek. Kablosuz şarj testi, stratejik Göteborg Yeşil Şehir Alanı girişimi kapsamında yer alan önemli birçok projeden biri olarak görülüyor. Şehir içinde yer alan bu belirlenmiş alanlar, sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için canlı test yatakları olarak kullanılıyor.Testte kullanılan şarj istasyonları, kablosuz elektrikli şarj sistemleri alanında lider Momentum Dynamics tarafından sağlanıyor. Şarj işlemi, uyumlu bir otomobil sokağa yerleştirilmiş bir şarj pedinin üzerine park ettiğinde otomatik olarak başlıyor. Sürücü, şarj işlemini otomobilinden inmeden rahatlıkla tamamlıyor. Şarj istasyonu, şarj pedi aracılığıyla otomobildeki alıcı üniteye enerji gönderiyor. Volvo Cars, otomobili pedin üzerinde doğru bir şekilde ve kolayca hizalamak için 360 derecelik kamera sistemini kullanıyor.Tam elektrikli XC40 Recharge otomobiler için kablosuz şarj gücü 40 kW'ın üzerinde olacak. Böylece şarj hızı, kablolu 11 kW AC şarj cihazından yaklaşık dört kat hızlı ve kablolu 50 kW DC hızlı şarj cihazıyla neredeyse aynı olacak. Volvo otomobiller, günde 12 saatten fazla kullanılacak ve yılda 100 bin km yol kat edecek. Böylelikle bu test aynı zamanda ticari kullanım senaryosunda tam elektrikli Volvo otomobillerinin ilk dayanıklılık testi de olacak.