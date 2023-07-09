Kaçak elektrikte yüz kızartıcı tespit

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadele faaliyetlerinde gündeme gelen Mardin iline yönelik borç miktarını kamuoyu ile paylaştı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Mardin'de toplam 6.3 milyar TL alacağın bulunduğunu ifade etti. Arvas, bu rakamın 1.1 milyar TL'sinin Derik, 3.8 milyar TL'sinin ise Kızıltepe ilçelerindeki borçlardan kaynaklandığını belirtti.Dicle Elektrik'in hizmet verdiği bölgede yıllık kaçak elektrik tutarı 2 milyar doları buluyor. Şirket bir yandan altyapı yatırımları ile kayıpsız ve kaliteli enerji sağlamayı hedeflerken, diğer taraftan kaçak elektrik tespiti için de sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Teknoloji odaklı çalışmaların yanında saha ekiplerinin yoğun gayreti ile tespit edilen kaçak trafolara ise anında el koyuluyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza Mahallesi'nde tespit edilen 620 KWA'lık 6 kaçak trafoya müdahale eden Dicle Elektrik'in saha ekiplerine, Jandarma ekipleri de eşlik etti. Bölgede tespit edilen trafoların, esrar üretiminde kullanılan Hint Keneviri tarlalarının sulanmasında kullanıldığı da belirlendi. Kaçak elektrik tüketiminin yalnızca enerji hırsızlığı olmadığını, aynı zamanda illegal faaliyetleri de desteklediğini gözler önüne seren Hint Keneviri tarlaları, jandarma ekiplerince imha edildi.