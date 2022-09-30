Kaçak sigaranın yıllık maliyeti 50 milyar TL

BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kaçak sigaranın önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Özellikle kayıt dışı sarmalık tütüne dikkat çeken Yüce, "Son yaptığımız araştırmalara göre tüketilen her dört sigaradan bir tanesi kaçak. Bu kaçağın yüzde 80'ini sarma ürünler, geri kalanı da paketli başka yerlerden gelen ya da bir yerlerde üretilen sahte ürünler oluşturuyor. Kaçak sigaranın yıllık vergiye yılsonuna kadar etkisi yaklaşık 50 milyar TL olacak. Dolayısıyla devletin çok ciddi bir vergi kaybı söz konusu" dedi. Yüce, son 4 yılda 750 milyon dolar ihracat yaptıklarını, şu ana kadar Türkiye'ye yatırımın 2 milyar doları aştığını söyledi.