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Giriş Tarihi: 28.8.2023

Kadın çalışan sayısı 4 kat arttı

Kadın çalışan sayısı 4 kat arttı
GLOBAL bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan, kadın istihdamını artırmada da sektörün öncüsü olarak dikkat çekiyor. 2019'da ILO ile kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalayan Karsan, çalışan kadın oranını yüzde 9.3'e çıkardı. Karsan CEO'su Okan Baş, "Toplam çalışan sayısı 2 bin 403. Projeye başladığımız yıl 2019'da 54 olan beyaz yakalı kadın çalışan sayımızı 114'e çıkardık. Sadece 3 olan mavi yakalı kadın çalışan sayımızı da artırarak 109'a yükselttik. Toplamda ise kadın çalışan sayımızda yaklaşık 4 katı artış ile 223'e ulaştık" diye konuştu.
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Kadın çalışan sayısı 4 kat arttı
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