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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Kadın girişimciden dikey tarım

Kadın girişimciden dikey tarım
TURİZMCİ Elif Çakıroğlu, Kasım 2019'da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği gezi kapsamında gittiği Amerika'da, dikey tarım sistemiyle tanıştı. Kovid-19 salgını döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle mesleğini yapamayan 2 çocuk annesi Çakıroğlu, evinde geçirdiği zamanı verimli hale getirebilmek için dikey tarım sistemi kurmaya karar verdi. Sistem konusunda araştırmalar yapan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden de uzman desteği alan Çakıroğlu, Yomra ilçesindeki arazilerine, topraksız tarım uygulamalarından biri olan sistem için gerekli 2 konteyner kurdu. Çakıroğlu, enerjisini güneş panellerinden alarak çalışan konteynerlerde süs bitkileri ve bazı sebzelerin üretimine başladı. Ürünlerin sulanması, havalandırılması ve ısıtılması gibi işlemlerinin otomasyon sayesinde yapılan dikey tarım sistemiyle Çakıroğlu, konteynere gitmeden de cep telefonu ya da tablet üzerinden ürünlerin gelişimini takip edebiliyor. Çakıroğlu, fesleğen, fasulye, marul, kabak ve salatalık gibi ürünleri yetiştirmeye başladıklarını söyledi.
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Kadın girişimciden dikey tarım
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