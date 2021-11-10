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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Kadın istihdamı için iki önemli proje

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Kadın istihdamı için iki önemli proje

Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerileyen kadın istihdamı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki önemli proje üzerinde çalışıyor. Projeler kapsamında kadınlar geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, ürettiklerini kamuoyunun da yakından tanıdığı kişilerin mentorluğunda satma yöntemlerini öğrenecekler. Önümüzdeki yıl hayata geçecek proje ile 18-29 yaş arasındaki kadınların istihdamı için hibe ve destek programları da başlatılacak

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun oluşturduğu alt komisyona gelen yetkililer kadın istihdamı konusunda bilgi verdi. Gönderilen bilgi notlarında da bu alanda yapılan iki önemli proje anlatıldı. İşte o projeler:

GELECEĞİN MESLEKLERİ: Proje AB fonları ile yürütülüyor. Bugüne kadar genel olarak geleneksel sanatlar, gıda gibi alanlarda yapılan desteklemenin dışına çıkılarak teknoloji ve inovasyon da dahil gelecekte ihtiyaç duyulacak ya da önem kazanacak alanlar ile ilgili projelere 7 milyon euroluk kaynak aktarılacak. Çalışma kapsamında başvurular yapıldı. Önümüzdeki günlerde destek verilecek projeler açıklanacak.

PAZARLAMA ÖĞRENECEKLER: İkinci önemli proje ise kadınların ürettiklerini daha iyi pazarlamasını sağlamaya dönük olacak. Proje TOBB ile birlikte yürütülecek. Bu kapsamda kadınlara alanında uzman, kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı isimlerin mentorluk yapması sağlanacak. Ayrıca büyük internet satış siteleri ile de temasa geçilip kadınların ürettiklerinin satışı konusunda destek verilmesi istendi. Proje için ilk adım atıldı. Yapılan bir yasal düzenleme ile 12 aylık brüt asgari ücret kadar e -ticarette evde yapılan ürünlerin vergiye tabi olmaması sağlanmıştı.

18-29 YAŞ KADINLARA DESTEK
Önümüzdeki bahar aylarında hayata geçirilecek bir başka proje kapsamında 18-29 yaş arasında ne işte ne de istihdamda olan kadınların güçlendirilmesi, beceri ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi adına pek çok faaliyetle birlikte hibe programı da uygulamaya başlanacak.

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Kadın istihdamı için iki önemli proje
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