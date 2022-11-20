Kadınlar lale üreterek hem gelir elde edecek hem ekolojik dengeyi koruyacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ekolojik dengenin korunması için "Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Çiçek Soğanı Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanma Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında DOKAP desteğiyle 150 bin lale soğanı temin etti.

Lale soğanları, 16 kadının katılımıyla kurulan Ladik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine dağıtıldı. Kadınlar, toprakla buluşturduğu lale soğanlarının hem yumrularını hem de çiçeklerini satarak gelir sağlayacak.

"LALENİN KÜLTÜRE ALINARAK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, lale bitkisinin daha çok soğan üretimi, saksılı süs bitkisi, park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde tasarım bitkisi olarak kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda park ve peyzaj alanlarında lalenin daha fazla kullanılır olmasının üreticileri lale soğanı üretimine teşvik ettiğini aktaran Sağlam, "Bu durum süs bitkileri içinde lalenin daha popüler olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan kadınların gelirinin çeşitlendirilmesi için hazırlanan proje ile Ladik'te lale soğanı üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir." dedi.

Samsun'u çiçek soğanı üretip ihraç eden merkez yapmayı planladıklarına vurgu yapan Sağlam, daha önce salep, göl soğanı ve lale soğanlarının doğadan izinsiz toplandığını belirtti.

Sağlam, "Doğada yetişen soğanlı çiçeklerin bilinçsizce toplanıp satılması ekolojik dengenin bozulmasına ve bu çiçeklerin doğada azalmasına, kaybolmasına sebep olmaktaydı. DOKAP'a sunduğumuz proje ile salep, göl soğanı ve lalenin kültüre alınarak üretiminin geliştirilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının doğadan sökümünün önüne geçmek, kültüre alarak bölge üreticisinin kırsal gelir kaynaklarını artırmak istediklerini dile getiren Sağlam, lale üretimini de yaygınlaştırarak ithalatının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

Sağlam, bu kapsamda 10 renkte tedarik edilen 150 bin lale soğanının yaklaşık 10 dekar arazide dikiminin yapıldığını ifade etti.

"NİSAN, MAYIS GİBİ HASADINI YAPACAĞIZ"

Ladik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Derya Öznur da Osmanlı döneminde de Ladik'te lale üretimi yapılıp, ülke geneline dağıtıldığını belirterek, bu üretimi yeniden başlatacaklarını söyledi.

Öznur, "Bugün dikimini yaptığımız lale soğanlarının nisan ve mayıs gibi de hasadını yapacağız. Ladik ilçesinde kırsalda kaldığımız için kadınlarımızın iş olanağı çok fazla yok. Kadınlarımızla ürün üretip satmak için kooperatif kurduk. Ev ve bahçemizde üretip satarak gelir elde etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Üretici kadınlardan Fatma Durmaz ise lale üreterek, gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.