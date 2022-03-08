Kadınsız kalkınma olmaz

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi
ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' dün üçüncü kez Turkuvaz Medya Merkezi
'nde gerçekleşti. Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'de sanattan spora, iş dünyasından siyasete ülkenin başarılı kadınları zirveye damgasını vurdu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Görsel Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Grup Başkanı Didem Ural Gücüm
, "Bizler hiç bir ülkenin kadınının emeği ve katkısı olmadan sağlıklı kalkınmasının ve demokratikleşmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük medya grubu olarak kadının toplumda daha iyi temsil edilmesini amaçlıyoruz" dedi.
% 34'Ü ÜST DÜZEY YÖNETICI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dünyadaki kadınların statüsünün daha yoğun konuşulduğuna dikkat çeken Turkuvaz Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi, SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman
da, Turkuvaz Grubu'nda çalışanların yüzde 39'unun kadınlardan oluştuğunu belirterek, bunların da yüzde 34'ünün üst düzey yönetici pozisyonunda yer aldığını söyledi. Uzman, "Toplumda yapmış oldukları çalışmalarla başarı kazanmış, hayatlarına ve başka kadınların hayatına değer katan kadınların zihin açıcı ve yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yaşamın tüm alanlarına kadınların katılmasının büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Medya gücümüzün karanlıkta kalmış kadını cesaretlendireceğini biliyoruz. Kadınla gelişecek, kadınla yeşerecek ve meyve verecek dünya, herkesin katılımı ile mümkün olacaktır" diye konuştu. 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank
, Türk Telekom
, Koza Altın İşletmeleri Yıldız Holding üstlenirken, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank ise co-sponsor olarak yer aldı. Zirvenin destek sponsorları da A-101, Hafele, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Karaca oldu.