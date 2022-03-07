Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği seferberliği

"FİYATI DÜŞÜREREK HEM BİZ HEM VATANDAŞ KAZANACAK"

Ziraat Odası Başkanı Öztürk de, Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, "Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye'de önemli bir yere gelecek" dedi.

Yağlık ayçiçeği tohumu desteklemesinden yararlanan çiftçiler ise Kahramankazan Belediyesi'nce 3 yıldır kendilerine yönelik yapılan desteklemelerin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, "Ayçiçeği yağı son dönemde adeta stratejik bir ürün haline geldi. Fiyatı çok arttı. Biz Kahramankazan'da üreteceğimiz yağlık ayçiçeği miktarı ile Türkiye'de önemli bir konuma gelebiliriz. Hem biz kazanırken hem de ayçiçeği yağının fiyatının düşmesine katkı vererek, vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlayabiliriz. Yaptığı destekleme için Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.