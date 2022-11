Kahramanlar ve aileleri sahipsiz değil

Türkiye , 40 yıldır terör olayları sınanıyor. Yaşanan kanlı eylemlere her zaman milli direnç gösteren devlet gerekli adımları atıyor. İstanbul'daki son kanlı saldırı terör eylemi büyük infial yaratırken Türk milleti, teröre karşı tek yürek oldu. Terör eylemlerine karşı dimdik duran Türkiye şehit yakınlarını gazileri terör mağdurlarını asla yalnız bırakmıyor. Devlet, şehit yakınları ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakârlığı asla unutmuyor. Şehitlerin yakınları ve uzuvlarını kaybeden gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü düzenleme yapılıyor. İşte vatan kahramanlarına sunulan destekler:Şehit ve gazilerin emaneti evlatlar sahipsiz kalmasın diye kamuda istihdam hakkı veriliyor. Bugüne kadar istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437'ye ulaştı. 30 Kasım'da 600 şehit yakını, gazi ve gazi yakını daha kamuda istihdam edilecek. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor.Şehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunuyor. Gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan veriliyor. Ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanıyor. Sosyal konut projesinde de yine şehit yakını ve gazilere özel kontenjan ayrıldı. Başvurular e- devlet üzerinden bu özel kontenjan belirtilerek yapıldı.Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/ öğretim ücreti muafiyeti sağlanıyor. Şehit ve gazi çocukları, özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyor. ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği ile yurt ve kredi önceliği imkânı da sağlandı. Hak sahiplerinin başvuru esnasında şehit gazi yakını olduklarını belirmeleri yeterli.Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının, gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının şehir içi ve şehirlerarasında ücretsiz seyahat hakkı bulunuyor. Ücretsiz seyahat kartı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ulaştırılıyor.Sivil terör mağdurlarına sahip çıkıldı ve ailelerine 2 bin 236 lira aylık bağlandı. Bağlanan aylıklar hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine genel olarak yüzde 50 eş, yüzde 25 çocuklar ve yüzde 25 anne-baba şeklinde paylaştırılıyor. Sivil terör mağdurlarından hayatını kaybedenlerin ailelerine 82 bin 405 lira tazminat ödeniyor. Yaralanma halinde 9 bin 888 lira ve çalışma gücünü kaybedenlere de çalışma gücünü kaybetme derecesine göre tazminat ödeniyor. Sivil terör mağdurlarına dini bayramlarda bin 100'er TL ikramiye ödeniyor. Zarar gören vatandaşların yakınlarına da kamuda istihdam hakkı verildi. Engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, ya da anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere istihdam sağlanıyor.AFET ve acil durum hallerinde, ihtiyaç ve ihtiyaç sahipleri SYDV tarafından belirlenerek gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak SYDV Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre yardım miktarı belirleniyor. 2007 yılından bu yana 385,5 milyon lira ve 2022 Ocak- Temmuz arasında bin 248 haneye 18,35 milyon TL destek sağlandı. Deprem, sel, çığ yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara psikososyal destekler de sunuldu.Şehityakını, gazi ve gazi yakınlarına psikososyal destek sunuluyor. Kendilerini yalnız hissetmemeleri için hassasiyetle çalışılıyor. Düzenli ziyaretlerle şehit yakını ve gazilere destek hizmeti veriliyor. 384 bin 636 şehit yakını ile gazi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildi.TürkiyeŞehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz dayanışma kampanyasında 310 milyon, Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon ve Zeytin Dalı Harekatı kampanyasında 2 milyon lira bağış toplandı. Toplam 364 milyon TL bağış vakfa aktarıldı. Bu paralar düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor.Şartlı bağışlardan kimler yararlanıyor?15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığı ile şartlı bağışlar kapsamında hak sahiplerine ödemeleri düzenli olarak gerçekleştiriyor. Vakıf tarafından hak sahiplerine aylık 2 bin 600 TL ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da 2 biner lira ile 15 Temmuz'da da 2 bin 600 lira ek ödeme yapılıyor.MuhtaçAsker Çocuğu Yardım Programı'na başvuru, Muhtaç Asker Ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından ikamet edilen yerlerdeki SYDV'ler aracılığı ile askeri görev başlandığında yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar destekten yararlanıyor. Yardım askerlik süresince devam ediyor ve en fazla 12 ay sürüyor.Şehit polis Bülent Kıranşal'ın eşi Hülya Kıranşal: Eşim 18 yıl önce Irak Musul'da şehit olmuştu. Melike ve Beyza ismindeki iki kızım var. Devlet babalığını yaptı ve iki kızım da kamu görevlisi olarak Ankara'ya atandı. Devletimiz var olsun.Şehit Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut: Benim evladım 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında aslanlar gibi çatışarak şahadet şerbeti içti. Acısını ciğerimde, gururu yüreğimde taşıyorum. Devletim de biz şehit ailelerini her zaman el üstünde tutuyor, maddi manevi destek veriyor. Şehit aileleri olarak ücretsiz seyahat hakkımız var. Devlet bizleri asla yalnız bırakmıyor.Engellılık oranı yüzde 90'nın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muaf tutuluyor. Şehitlerin bir yakını, ayrıca engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti sağlanıyor.ASKER Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programı'ndan askere giden kişi, kişi evli ise programdan resmi nikâhlı eşi faydalanıyor. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği anneye, anne hayatta değil ise babaya veriliyor. e-Devlet ve SYD vakıflarına kişinin yakınları nüfus cüzdanı ile müracaat ediyor. Destek askerlik süresince devam ediyor, en fazla on iki ay boyunca 800 TL ödeniyor.