Kalekim ilk çeyrekte kârını yüzde 194 artırdı

KALE Grubu'nun iştiraklerinden Kalekim 2022'nin ilk çeyreğinde net dönem kârını yüzde 194 oranında artırarak 70.8 milyon TL'ye çıkarttı. Yılın ilk üç ayındaki net satışları da yüzde 111'lik artışla 302.4 milyon TL'ye ulaştı. Şirket, bu dönemde yurtiçi satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 80, yurtdışı satışlarını ise yüzde 190 oranında artırdı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, "İş dünyası olarak beklentimiz, pandemi ile mücadelede elde edilen başarının ardından 2022'nin daha güzel geçeceği yönündeydi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, hepimiz için zorlu bir yılın habercisi oldu. Kalekim olarak, bu zorlu süreci aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde bugüne kadar başarıyla yönettik" dedi. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da, "2021 yılı, Kalekim için hem satış hem de pazar payımızı artırdığımız; genel anlamda hedeflerimizin üstünde başarıya ulaştığımız bir yıl oldu" diye konuştu.