Kalkınma Yolu Orta Koridor’u güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan ile artan demiryolu potansiyelini dikkate alarak, ikinci bir demiryolu geçiş noktası kurulması konusunda Mutabakat Zaptı imzaladıklarını söyledi. Uraloğlu, "Kalkınma Yolu, Orta Doğu ülkeleri ile Orta Koridor ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlara erişimi destekleyici bir girişim olması açısından önemli bir potansiyele sahip. Demiryolu üzerinden yük taşıma payını 2053'e kadar yüzde 22'ye çıkaracağız" dedi.