Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi: Yurtdışında kritik altyapı projelerine talibiz

Yurtiçinde birçok dev projeyle adından söz ettiren Kalyon Holding, son yıllarda hayata geçirdiği yurtdışı yatırımlarıyla da küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Holdingin amiral gemisi konumundaki Kalyon İnşaat, halen yurtdışında yürüttüğü dört projenin yanı sıra birçok ülkeyi de yakın takibe almış durumda. Şirketin geçen yıl haziran ayında Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz ile sözleşme imzalayarak yatırımına başladığı Avrupa'nın en büyük boru hattı projesi Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ise büyük bir hızla ilerliyor.Kalyon'un Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak ihalesini kazandığı proje, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını sağlayacak. Romanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından da büyük önem taşıyan proje, tüm hızıyla ilerlerken SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ve üst düzey yöneticileri, Kalyon İnşaat'ın projelerini yerinde görmek için Türkiye'ye bir ziyarette bulundular. Finansman ve dış pazar konularındaki deneyimi ile 4 Mart'ta Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette, Romen ekip şirketin hayata geçirdiği birçok projeyi inceleme fırsatı buldu. SABAH'ın da eşlik ettiği yapımında Kalyon'un da yer aldığı BOTAŞ'a ait olan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Silivri açıklarındaki platformlarda incelemelerde bulunan Romen ekip, devasa proje karşısında heyecanını gizleyemedi.Romanya'daki projenin yaklaşık 500 milyon euroluk yatırımla hayata geçirileceğini söyleyen Murathan Kalyoncu, "İnşaat ve enerji konusundaki bilgi ve deneyimimizin yanı sıra mühendislik ve büyük proje yönetme yeteneğimizi bu projeyle Avrupa'ya taşımanın gurunu yaşıyoruz. İştiraklerimizle Romanya'da bu tarz önemli projelere dahil olmaya devam edeceğiz. Buradan kazandığımız yetkinliği farklı ülkelere de taşımak ve bayrağımızı oralarda da dalgalandırmak istiyoruz. Bu inanç ve hedefle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'yi ziyaret eden ekiple, yaklaşık bir yıldır oldukça yakın çalıştıklarını söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti: "Ziyaretleri sırasında özellikle, teknik altyapımız, kullandığımız ileri teknoloji ve mühendislik bilgimizle ilgili büyük övgü ve güven ifadesiyle karşılandık. Ne kadar büyük bir holding olduğumuzu yerinde görme imkânı buldular. Bu, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Yaptığımız çalışmaların ve gurur duyduğumuz projelerin yerinde incelenmesi, ortaklarımızın bize olan güvenini pekiştirmekte ve bizi daha da ileriye taşıyacak yeni iş birliklerinin kapılarını aralamaktadır." Romanya yatırımında planların ilerisinde oldukları bilgisini veren Kalyoncu, "Kaynak işi son hızla devam ediyor. Boru teminini Türkiye'den yapıyoruz ve bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Nisan ayında inşallah kaynaklarını yaptığımız boruları toprağa indirmeye başlayacağız" dedi.Türkiye'ye ve Kuzey Marmara Depolama Tesisi'ne geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen SNTGN Transgaz Genel Müdürü lon Sterian ise, "Bu tesisi yerinde görmek ve incelemek bizi oldukça heyecanlandırdı" dedi. Kalyon Holding'in kritik önem taşıyan çok başarılı işlere imza attığını söyleyen Sterian, "Bunlardan bir tanesi de Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesi... Bu yatırım, Avrupa Birliği ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kalyon Holding, inşaat ve enerji konusundaki yetkinliklerini kullanarak bu projeye dev bir yatırım yaptı ve Avrupa'nın hali hazırdaki en büyük boru hattı projesini yürütmeye başladı. İş ortağımızın bu projeyi de en iyi şekilde tamamlayacağından eminiz" şeklinde konuştu.yürüttükleri toplam büyüklüğü 20 milyar doları bulan, 25 dev projenin ağırlığının yurtiçinde olduğu bilgisini veren Murathan Kalyoncu, uluslararası arenada birçok ülkeyi yakın takibe aldıklarını söyledi. Kalyoncu, "Katar'da doğalgaz depolama tesisi için ihaleye katılacağız. Makedonya'da bir otoyol işini yakından takip ediyoruz. Özbekistan'da da girişimlerimiz var. Cezayir'le ilgileniyoruz. Kontrolsüz büyümenin risk barındırdığını biliyoruz. Yavru Vatan Kıbrıs'a su götürecek boru hatlarını döşedik. Zor işleri seviyoruz. Üst yapı gibi işlere değil de daha çok kritik altyapı projelerine talibiz" dedi.Çocukyaşlarından itibaren babası Cemal Kalyoncu ile birlikte şantiyelerde çok vakit geçirdiğini söyleyen Murathan Kalyoncu, yeni görevinde babasının kendisine verdiği şu tavsiyeleri rehber edineceğini söyledi: "Babam 'Yerinde görmediğin işe inanma' ve 'Hayal et' der. İstanbul'a ilk geldiği zamanlardaki hayallerinden bahseden babamın 'Oğlum senin bir rehberin var, ben buradayım. Benim bir rehberim yoktu. Rehberim hayallerimdi' demesi beni çok etkilemiştir. Ayrıca babam iletişimin çok önemli olduğunu söyler. Ben ofiste olmayı seven biri değilim, sahada olmayı tercih ediyorum. 'Ben' demektense 'biz' demeyi tercih ediyorum."Yeni görevinin kendisine önemli sorumluluklar yüklediğini anlatan Murathan Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu: "Omuzlarımda 12 bine yakın çalışanın sorumluluğu olacak. Ben keyifle çalışıyorum. İletişimi de seven biri olduğum için inşaat da buna çok uygun bir iş. Çünkü ne kadar yüksek teknoloji kullansanız da iş insanda bitiyor. Biz bir aile olarak çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 5-10 yılda Kalyon Holding'i daha üst noktalara getirmek için çalışacağız."