Kalyon Enerji’den Enercon ile işbirliği

KALYONEnerji, Enercon ile 260 megavat kapasiteye sahip 64 rüzgâr türbin tedariki ve kurulumu için anlaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kara rüzgâr türbini teknolojilerinin önde gelen şirketlerinden Enercon ile yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yatırımcılarından olan Kalyon Enerji, YEKA RES-3 projesi kapsamında 260 megavatlık yeni bir işbirliğine imza attı.Anlaşmaya göre, Enercon, Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki kara projeleri için 64 adet rüzgâr türbini temin ederek kuracak. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Enercon ile yaptıkları işbirliğinden mutlu olduklarını ve anlaşmanın Kalyon Enerji'nin büyüme stratejisine ivme katacağını belirtti.Kalyoncu, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin açılışını tamamladıklarına işaret ederek, "Güneş enerjisinde Niğde ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 250 megavatlık yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir bir enerji sistemi inşa etme misyonuyla müşterilerimize daha fazla destek olmak için heyecanlıyız" değerlendirmesinde bulundu.