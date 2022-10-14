Kalyon Holding’den geleceğe 50 bin fidan

KALYONHolding geçtiğimiz gün açılışı gerçekleşen Assos ve Troya tünellerinin bulunduğu bölgeye "Geleceğe nefes oluyoruz" ilkesiyle 50 bin fidan dikecek. Ayvacık-Küçükkuyu bölgesinde yıl sonuna kadar dikeceği bu fidanlarla birlikte Kalyon, Holding ve grup şirketleriyle toplam 10 milyon 317 bin 420 ağacı ülkeye kazandırarak Türkiye'nin en fazla ağaç diken grubu oldu. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu Assos ve Troya tünellerinin açılışında, bölgenin iklimine ve ruhuna uygun zeytin ve kızılçam fidanlarını dikerken, bölgedeki karbon salınımının da yıllık bazda 4 bin 422 ton oranında azalacağına işaret etti.Mehmet Kalyoncu, "Kalyon Holding çatısı altında İstanbul Polonezköy Kalyon Hatıra Ormanı, Çanakkale Kalyon Hatıra Ormanı, İstanbul Kemerburgaz Kalyon Hatıra Ormanı, Gaziantep Kalyon Hatıra Ormanı ve İstanbul Arnavutköy Kalyon Hatıra Ormanı ile doğanın bize emanet ettiği doğal varlıkları doğaya geri kazandırarak geleceği yeşertmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Kalyon markası altında grup şirketlerimizle birlikte toplamda 10 milyon 267 bin 420 dikim yaptık. 50 bin fidanla birlikte ise yıl sonunda 10 milyon 317 bin 420 ağaç dikmiş olacağız. Özellikle, ülkemizin akciğerleri konumunda olan Kazdağları bölgesine dikilecek on binlerce fidanla bu eşsiz doğal zenginliği gelecek nesillerimize taşımaya katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Kalyoncu, Türkiye'nin en çok ağaç diken markası olduklarını ve bunu sürdüreceklerini vurguladı.Çanakkale'yiİzmir ve Balıkesir'e bağlayan ve yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayacak olan Troya ve Assos tünelleri 11 Ekim'de hizmete girdi. Tünellerin tamamlanmasının ardından Assos Tüneli ile Küçükkuyu arasındaki 12.15 kilometrelik mesafe 2.52 kilometre azalarak 9.63 kilometreye düşürecek. Sürüş süresini 50 dakikadan 5 dakikaya düşürecek bölünmüş otoyolla Kazdağı rampaları da daha konforlu hale getirildi.