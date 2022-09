Kalyon Kolin ortaklığından mühendislik başarısı

Kalyon Holding enerji alanında önemli bir projeye imza atıyor. Silivri Doğalgaz Depolama Alanı'nda mevcut tesislerin geliştirilmesine yönelik olan projede, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinin teminat altına alınması, depolama ve günlük geri üretim kapasitesinin artması hedefleniyor.Kış aylarında beklenen küresel doğal gaz krizine karşılık tesisin yılsonundan önce kademeli olarak devreye alınması ve bu şekilde ilave kapasitenin kış ayları için hazır hale getirilmesi planlanıyor. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Proje Direktörü Sercan Kalyoncu, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.Proje Direktörü Sercan Kalyoncu, "Şu anda hâlihazırda bu tesiste zaten 3.2 milyar metreküp depolama kapasitesi mevcut. BOTAŞ günlük ortalama bu tesisten 25 milyon metreküp gaz çekme kapasitesine sahip. Kuzey Marmara Faz III projesi sonucunda bu tesisin toplam depolama kapasitesi 4.6 milyar metreküpe çıkarılacak. Olağan bir doğalgaz ihtiyacını da, 75 milyon metreküp gibi ciddi bir miktar, sadece bu tesisten karşılanabilecek" diye konuştu. Günlük çekme kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkarılacağını anlatan Kalyoncu, "25'ten 75'e çıkarıyoruz. Hane anlamında yaklaşık 5 milyon haneye tekabül eden bir doğalgaz arzından bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da, "Dünya Rusya Ukrayna savaşından sonra enerji krizi içerisinde. Ülkelerin rekabeti önemli bir yer tutuyor. Dünyanın böyle zorlu döneme girdiği esnada ülkemiz doğal gaz krizini rahat atlatacak ülkelerin başında geliyor. Bu doğal gaz depolama tesisi hem doğal gazın fiyat olarak düşük olduğu zamanlarda satın alma imkânı sağlayarak maliyetleri düşürecek hem de yıl içinde talepteki değişime göre arz güvenliğini sağlayacak. O nedenle kritik bir proje. Maliyeti 500 milyon dolara yakın" dedi.Mehmet Kalyoncu, "Şu anda 50 milyar metreküp civarlarında olan tüketimin burada yüzde 10'una yakın bir kısmı depolanacak. Bizim arz ettiğimiz kapasite 4.6 milyar metreküp. En geç yıl sonu daha erken de bitebilir. İlk fazda depolama imkânı sunacak altyapıyı hizmete açacağız" dedi. Sercan Kalyoncu ise "Bu platform Türkiye'deki en stratejik projelerden biri. Arz güvenliği anlamında en kritik projelerden bir tanesi. Toplamda 18 sondaj kuyusu kazıyoruz. Bunların 12'si kazıldı. İki farklı platformu Türkiye'ye getirdik. Bunlardan biri Türkiye'nin ilk Türk bayraklı Jack-Up sondaj platformu olma özelliğine sahip" şeklinde konuştu.Mehmet Kalyoncu, "Deniz üzerinde ve doğalgaz depolama maksatlı yapıldığı için yüksek risk içeren bir proje. Biz burada iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz" dedi. "Bir yandan kalitenin de çok üst düzey olması gerekiyor ki bu yatırımlar uzun dönem yaşasınlar. O açıdan burada sıfır hata toleransımız var ve sıfır iş kazası politikamız var" diyen Kalyoncu, şöyle devam etti: "Pandeminin yaşandığı dönem biz imalatlarımızı sürdürdüğümüz için dünyanın aslında emtia ve lojistik konusunda da sıkıntı yaşadığı bir dönemde biz projemizi durdurmadan 7/24 prensipleri uyarınca yapmaya devam ettik. En geç yıl sonunda teslim edeceğiz ve burada doğal gaz depolanmaya başlanacak."* Açılan her kuyunun dizayn ömrü 30 yıl.* Anadolu-01, Türkiye'nin ilk sondaj platformu.* Tesis yaz mevsiminde gazı yer altındaki rezervuara basıp kışın geri çekiyor.* Depolanan gaz BOTAŞ ana iletim hattından alınıp sadece bir ülkeden değil, o andaki piyasa durumuna göre farklı kaynaklardan tedarik edilebiliyor.* Sondaj platformlarında çalışan personeller 12 saatlik vardiya düzeninde 30 gün çalışıyorlar ve acil durumlar hariç karaya ayak basmıyor.* Deniz platformunda çalışan her personel, BOSİ- ET adı verilen özel sertifikasyona tâbi.* Platformlarda 7/24 bir doktor ve sağlık ekibi bulunurken, ciddi bir revir ve acil müdahale yapılanması da ayrıca mevcut.