Kalyon PV, güneş panelinin Ata Tohumu’nu üretti

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), dünyada şimdiye kadar sadece Çin'in üretebildiği Seed'in üretimini gerçekleştirerek, Türkiye'ye adına bir milada imza attı. Güneş paneli üretiminin ilk adımı olan ingotun üretiminde kilit role sahip olan ve ingota kristal yapı kazandıran "Seed", Kalyon PV'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu yerli ve milli "Ata Tohumu"na dönüştü.Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, şunları anlattı: "İngot ve Wafer fabrikamızdaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında Çin'in dışında dünyanın Ar-Ge dahil dört fabrikayı tek çatı altında birleştiren ilk firması olma unvanımızı yine Çin'in dışında ingota kristal yapıyı veren dünyanın tek Seed (tohum) üreticisi olma unvanıyla pekiştiriyoruz. Güneş panelinin ham maddesi polisilisyumun ingota dönüşmesi için maya görevi gören 'Seed', ortalama 350 kg ağırlığındaki ve 3.5 metre uzunluğundaki devasa Ingot'larımızın kusursuz kristal yapısını kazandırmaya yardımcı oluyor. Yerlilik oranımızı yüzde 90'a çıkaran yerli 'Seed', güneş teknolojilerinde Türkiye'yi benzersiz bir konuma yükseltiyor. Seed üretimimiz sayesinde ürün kalitemize katkı sağlarken, nakliye sürecini ortadan kaldırarak zaman kazanıyor, karbon emisyonumuzu da ciddi oranda azaltıyoruz. 'Ata Tohumu' olarak adlandırdığımız yerli Seed ile ülkemizin teknoloji alanındaki rüştünü uluslararası arenada bir kez daha ispat etmiş olmanın kıvancı içindeyiz."BİR panel üreticisinden öte güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olduklarını vurgulayan Ersan Tüfekçi, "Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izliyoruz. Çip teknolojisinin temelini oluşturan yarı-iletken ingot, wafer üretimi prototip çalışmalarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Yerli Seed üretimimiz ile bu hedefimize de bir adım daha yaklaştık" diye konuştu.GÜNEŞ panellerinin ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD'ye yaptıklarını ifade eden Tüfekçi, 2025'te ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye 500 MW güneş paneli ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüfekçi, Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarla sağlamak için çalışacaklarını söyledi.