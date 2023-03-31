Kalyoncu yeniden GYODER Başkanı seçildi

Gayrımenkul Yatırımcıları Derneği'nin 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkanlığa oy birliği ile yeniden Mehmet Kalyoncu seçildi. Toplantının açılışında sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileyerek başlayan Mehmet Kalyoncu, "Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz" dedi. GYODER olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarına değinen Kalyoncu, "Deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkezlerinin 'masterplan tasarımları' için tamamen gönüllü bir şekilde elimizden gelen desteği sunmak için çabalıyoruz" diye konuştu.